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محمد بن راشد يشيد بأداء منتخب تونس في كأس العالم

محمد بن راشد يشيد بأداء منتخب تونس في كأس العالم
30 نوفمبر 2022 21:26

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأداء منتخب تونس لكرة القدم في مباراته ضد فرنسا، اليوم الأربعاء، ضمن مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر.

وكتب سموه على موقع تويتر «نسور قرطاج.. أمتعونا بأداء رجولي.. وكرة قدم حقيقية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «مبروك فوزهم التاريخي على بطل العالم.. انتصار عربي وبصمة مميزة في كأس العالم».

وحققت تونس، اليوم، فوزاً تاريخياً على فرنسا، بطلة العالم، 1-صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في المونديال.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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