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"الشبكة الوطنية" تسجل زلزالا جنوب إيران
زلزال
30 نوفمبر 2022 20:57
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران، اليوم 30/11/2022، الساعة 19:17، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وكان محسوساً بشكل خفيف في شمال الدولة من دون تأثير.
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