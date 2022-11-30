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الإمارات

"الشبكة الوطنية" تسجل زلزالا جنوب إيران

زلزال
30 نوفمبر 2022 20:57

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران، اليوم 30/11/2022، الساعة 19:17، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكان محسوساً بشكل خفيف في شمال الدولة من دون تأثير.

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