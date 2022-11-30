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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
30 نوفمبر 2022 20:07

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 18:07 والجزر الأول عند الساعة 12:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:30.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:02 والمد الثاني عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 10:19 والجزر الثاني عند الساعة 21:42.

 

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المصدر: وام
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