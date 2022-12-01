نحن الإمارات

أعناقنا في السماء.. متمسكين بالهوية.. متطلعين للأمام.. فخورين بالماضي.. نكتب تاريخنا.. نصنع مستقبلنا.. ملتفين حول قيادتنا.. فريقنا واحد.. علمنا واحد.. رئيسنا واحد..

أبوظبي

تسير إمارة أبوظبي حالياً وفق رؤية طموحة وكبيرة لتحافظ على مكانتها المتميزة، والعاصمة المفعمة بالروعة والإمكانيات الكبيرة والمشاريع الواعدة، تعتبر واحدة من أسرع مدن العالم تطوراً، وتحولت في غضون بضعة عقود إلى مدينة متعددة الثقافات. وتقوم الحكومة بتنفيذ عدد من المشاريع المتميزة لمواصلة النهوض بدورها مركزاً عالمياً للفن والثقافة والتجارة. كما أصبح اقتصادها متطوراً ومواكباً لكل المستجدات المحلية والعالمية، لتكون وجهة تجارية وسياحية وسكنية متميزة وراقية.

دبي

تحظى دبي بمكانة خاصة بوصفها إحدى أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً. أهلها لتلك المكانة رصيد وافر من المشاريع العملاقة التي رسخت موقعها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، بفضل المقومات الطبيعية التي حباها الله بها، بما في ذلك الموقع الجغرافي المتوسط في قلب العالم، وبنيتها التحتية القوية وعالية الاعتمادية. ولم تقتصر نهضة دبي على القطاع الاقتصادي، بل كان الاهتمام بالقطاعات الحيوية الأخرى حاضراً في الأوقات كافة، حيث لقيت قطاعات التعليم والصحة والثقافة والتنمية الاجتماعية اهتماماً مماثلاً، كانت ثمرته نمواً موازياً على تلك المحاور كافة.

الشارقة

استطاعت إمارة الشارقة التي تمتد على مسافة 2600 كيلومتر مربع تقريباً، وتتضمن مساحات خضراء وأماكن مكشوفة تُقدر بحوالي 12.2 مليون متر مربع، المضي قدماً نحو تحقيق إنجازات كبيرة ونقلات نوعية مهمة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.وتُعد الشارقة حالياً مركزاً صناعياً مزدهراً يضم حوالي 12 منطقة صناعية نشطة تُشكِّل ما يقارب 50% من القطاع الصناعي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة، حيث يُعزى هذا النشاط إلى انخفاض التكلفة بفضل الاستثمار الصناعي في المنطقة.

عجمان

بفضل موقعها الاستراتيجي وتوسطها لإمارات الدولة، والإنجازات التي تحققت في المجال الاقتصادي، وتطور البنية الأساسية، أصبحت إمارة عجمان مركز جذب للمستثمرين ورأس المال، ما أهلها لتعيش نهضة عمرانية وحضارية تتجلى في مبانيها الحديثة والتي تجمع بين الحداثة والتراث.

وتجمع عجمان بين تراث عريق يمتد عبر سنوات طويلة من تاريخ الإمارة، وحاضر يسعى لتحقيق أكثر صور التطوُّر نمواً وحداثة؛ إذ إن الإمارة تفخر بالموروث الثقافي والتقاليد العريقة عبر مئات السنين؛ ما يُؤهِّلها لأن تُرسِي مُقوِّمات النجاح والازدهار في شتى المجالات.

الفجيرة

شهدت إمارة الفجيرة، سلسلة متلاحقة من المشاريع التطويرية، وخلال العقود الماضية شهدت الإمارة تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، والتطوير العمراني التي ساهمت بشكل مباشر في خدمة الأفراد، ورفع جودة حياتهم، وتسهيل تنقلهم بين مختلف مناطق الإمارة التي تمتد على مساحتها الشاسعة.

وقفزت الفجيرة قفزات مشهودة في مجال العمران والبناء، حيث شمخت الأبراج والمباني الشاهقة جنباً إلى جنب مع المعالم الأثرية التي تزخر بها مناطق الفجيرة من القلاع والحصون التاريخية، وبيوت التراث، والمعالم الأثرية القديمة.

أم القيوين

حققت إمارة أم القيوين نقلة نوعية في مشاريعها التنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين، وتساهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزز من مكانتها الاستراتيجية وجهةً اقتصاديةً وسياحيةً. وخلال 51 عاماً، حرصت القيادة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وسبل الراحة والرفاهية للجميع، من خلال إنشاء المساكن الجاهزة، ورصف الطرق وتسهيل الخدمات، وتوفير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء الجامعات والمدارس، لتأهيل أجيال قادرة على مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات. كما شهدت الإمارة، اكتشافات أثرية مهمة يعود تاريخها إلى 2000 سنة قبل الميلاد، تضاف إلى حضارتها وتاريخها العريق.

رأس الخيمة

تشتهر إمارة رأس الخيمة بتاريخها الثري الذي يعود إلى 7000 عام، ومناظرها الطبيعية المتنوعة، وشواطئها الرملية التي تمتد على مسافة 64 كم، والصحارى البديعة التي تظللها خلفية جبلية مهيبة. وتتبنى حكومة رأس الخيمة نهجاً مؤسسياً يقوم على الحوكمة الرشيدة لتيسير ممارسة الأعمال التجارية، والحد من الإجراءات الروتينية. ويوجد في الإمارة العديد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى مدار السنوات العشر الماضية حافظت الإمارة على تصنيف ائتماني مستقر «A» من قبل العديد من وكالات التصنيف الدولية.