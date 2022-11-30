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رئيس الدولة ونائبه يعزيان شي جين بينغ في وفاة الرئيس الصيني الأسبق

رئيس الدولة ونائبه يعزيان شي جين بينغ في وفاة الرئيس الصيني الأسبق
30 نوفمبر 2022 18:07

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

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شي جين بينغ
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