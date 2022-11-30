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أبوظبي للإعلام تواكب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد بتغطية شاملة على جميع منصاتها

أبوظبي للإعلام تواكب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد بتغطية شاملة على جميع منصاتها
30 نوفمبر 2022 15:51

تواكب أبوظبي للإعلام، الاحتفالات التي تقام في مختلف إمارات الدولة بمناسبة "عيد الاتحاد الـ51 " من خلال برنامج تغطية شامل على جميع منصاتها .
وتسلط في تغطيتها الضوء على المسيرة الوطنية التي تعيشها الإمارات وما تحفل به من تميز وريادة وإنجازات على كافة الأصعدة، إلى جانب التوعية بالجهود الحثيثة التي توليها القيادة الرشيدة لبناء مستقبل واعد وطموح.
وستواكب أبوظبي للإعلام الاحتفالات والفعاليات بتخصيص استوديو وساعات من البث المباشر، إلى جانب عرض مواد وثائقية وتقارير وبرامج وفقرات خاصة بمشاركة نخبة من الشخصيات الفكرية والثقافية والسياسية والفنية، بما يعكس رسالة احتفالات هذا العام التي تمهد الطريق نحو بناء مستقبل يرسم ملامح عام 2071.
من جانب آخر، شهدت الأنشطة والفعاليات الوطنية التي نظمتها أبوظبي للإعلام بهذه المناسبة حضوراً واسعاً من الموظفين وعائلاتهم وسط أجواء من الفرحة مليئة بمشاعر الفخر بإنجازات الدولة والولاء والانتماء لقيادتها الرشيدة.
وأكد عبد الرحيم النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ51 لقيام دولة الإمارات هو مناسبة فخر نسلط من خلالها الضوء على مسؤولياتنا تجاه الوطن بتاريخه المشرف ومستقبله المشرق وإرثه الحضاري، ولنكون لسان صدق يعبر عن قيمه وتطلعاته وإنجازاته.
وقال النعيمي: "تواصل أبوظبي للإعلام من خلال كوادرها وفريقها الإعلامي رسم أهدافها وتحديد أولوياتها لمواكبة ما تشهده الدولة من تطورات ونجاحات استثنائية على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين، عبر تقديم محتوىً يرسخ قيم الولاء والعرفان بمسيرة الوطن وقيادتنا الرشيدة، والمساهمة في تمكين أبناء الوطن من الانطلاق نحو آفاق جديدة تليق بطموحات شعبها وبمكانتها الإقليمية والدولية".

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