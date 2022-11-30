المجلس الوطني يستحدث 8 تعديلات على مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة

منى الحمودي (أبوظبي)

أدخل تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي حول «مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة»، ثمانية تعديلات على مشروع القانون.

وأكدت اللجنة اليوم، خلال الجلسة الثانية للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأن التعديلات تستهدف تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، فضلاً عن حوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، وتشجيع الأطفال والشباب وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.

تعديلات

وبحسب التقرير ارتأت اللجنة ضرورة أن يتناول مشروع القانون المنظم للرياضة في الدولة مادة تحكم الإعلام الرياضي، لما له من أهمية في مجال التثقيف والتوعية بالرياضة وأهميتها، فعمدت اللجنة إلى استحداث نص المادة (10) في مشروع القانون، لتنظيم مجال الإعلامي الرياضي في الدولة من خلال اتحاد رسمي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراته وتدريبه على أفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي، ويتولى هذا الاتحاد تلك المهام تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

وبينت اللجنة في تقريرها إلى قيامها باستحداث نص المادة (35) من المشروع تحت عنوان «المؤسسات الرياضية»، لما ارتأته أنه من غير الملائم أن يصدر القانون المنظم للرياضة في الدولة، دون أن يضع إطاراً عاماً ينظم ويحكم عمل المؤسسات الرياضية كالمراكز والأندية الخاصة والأكاديميات التي تمارس عملها في إمارات الدولة ويتم ترخيصها من قبل الجهات المحلية المعنية بالترخيص والتنظيم والإشراف والرقابة على الجهات والأنشطة الرياضية.

كما ارتأت استحداث المادة (56) لأهمية النزاهة الرياضية والعقوبات الانضباطية المرتبطة بها في مجال التنافس الرياضي وأثره على مناخ الرياضة بشكل عام، على النحو الذي دعا اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والقارية إلى حث جميع المنضمين للحركة الأولمبية بإدراج النزاهة الرياضية في أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة رقم (52) من المشروع الوارد بتحديد الأفعال التي يستلزم حقاً تأثيمها الجنائي لخطورتها على المجتمع، وذلك على نحو ما قررته القوانين المقارنة لبعض البلدان العربية، محددة أركانها المادية بطريقة واضحة لا لبس فيها.

وشرعت اللجنة في تقريرها إلى حذف المواد (49)، (50) و(56) من المشروع الوارد، لما تتضمنه بعضها من أحكام تحمل تكراراً لأحكام وردت بالفعل في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وما تضمنه بعضها من نصوص غامضة في دلالتها القانونية وفي علاقاتها بالقانون الاتحادي المشار إليه.

وأجرت اللجنة تعديلاً على صياغة تعريفي «الجهات المختصة» و«الجهات الرياضية» المنصوص عليهما في المادة (1) من مشروع القانون، وأن تستحدث تعاريف لعبارات «الجهة الرياضية المشهرة» و«المؤسسات الرياضية» و«المنظمات الرياضية الوطنية»، وهو ما انعكس على تعديل صياغة كثير من نصوص مواد المشروع على النحو المبين بالجدول المرفق.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها اطلعت على المواد (275 حتى 287) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2021، والتي قررت بالفعل معاقبة الموظف العام والمكلف بخدمة عامة بعقوبة السجن حال ارتكابه جريمة الرشوة، ومقررة عدم انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم أو العقوبة المقررة للجريمة أو الدعوى المدنية الناشئة عنها أو المرتبطة بها، وكذلك عاقبت الموظف العام والمكلف بخدمة عامة الذي يعتقد خطأ أو يزعم أن العمل من أعمال وظيفته، فضلاً عن تقريرها سريان هذه العقوبة حال ارتكاب الجريمة خارج الدولة، وهو ما لم يتم معالجته على ذات النسق في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ونظراً لهذه الإشكاليات القانونية العديدة، فقد ارتأت اللجنة اكتفاءً بالأحكام المتكاملة الواردة في قانون الجرائم والعقوبات بالنسبة للموظف العام والمكلف بالخدمة العامة، إعادة صياغة المادة على نحو يعاقب فقط اللاعب والمدرب والإداري والحكم حال قيامهم بأفعال «الطلب أو القبول أو الأخذ» «لعطية أو مزية» بقصد التلاعب في نتيجة مباراة، كما أضافت معاقبة أي من المشار إليهم حال ارتكابهم هذه الأفعال، ولو قصد عدم القيام بالتلاعب بنتيجة المباراة أو كان ذلك بعد التلاعب، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق.

وعمدت اللجنة إلى إضافة مُدة يلتزم خلالها مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لوجود كثير من أحكامه معلقه في تنفيذها على صدور هذه اللائحة، كما أنه - وللحكمة ذاتها - تم تعليق بدء سريان مدة توفيق الأوضاع بالنسبة للمخاطَبين بأحكام القانون على ميعاد العمل بأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق في المادتين (58) و(60).