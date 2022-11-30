عبدالله بن بيه: الشهداء هم فخر الأوطان وقدوة تستلهم منها الأجيال قيم التضحية

قال معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن يوم الشهيد يحل علينا ليذكرنا بتضحيات أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الوطن. وأضاف معاليه - في كلمته بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «إن للشهيد المدافع عن دينه ووطنه مرتبة بشر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ). كما وردت الأحاديث النبوية الشريفة في الثناء على الشهداء والبشرى بمراتبهم العلية في الجنة وشفاعتهم لأهليهم يوم القيامة كما في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه: (قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: يشفَّعُ الشَّهيدُ في سبعينَ من أَهلِ بيتِهِ)». وأكد أن الشهداء هم فخر الأوطان، وهم القدوات التي تستلهم منها الأجيال أسمى معاني وقيم التضحية، والوفاء، والعطاء والشجاعة.. مضيفاً أن أبناء هذا البلد الطيب لا زالوا يثبتون أن هذه القيم راسخة ثابتة في هذا الوطن بحمد الله يتوارثها أبناؤه جيلاً بعد جيل: يجود بالنفس إن ضنّ البخيلُ بها والجودُ بالنّفس أقصى غَاية الجودِ. وقال:«نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا برحمته ومغفرته وأن يرفع في الجنة درجتهم وأن يخلفهم في أهلهم خيراً، إنه ولي ذلك والقادر عليه».