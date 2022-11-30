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الإمارات

الشيخة فاطمة توجه رسالة فخر وامتنان لأمهات الشهداء

الشيخة فاطمة توجه رسالة فخر وامتنان لأمهات الشهداء
30 نوفمبر 2022 12:33

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات "، رسالة تقدير وعرفان إلى أمهات الشهداء وأسرهم وذويهم، بمناسبة " يوم الشهيد " الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام.

وعبرت سموها خلال الرسالة النصية عن فخرها وامتنانها بأبناء الإمارات الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم، لتظل راية الإمارات عالية خفاقة، ورمزا للقوة، والعزة، والوفاء.

وجاء في نص الرسالة: "ابعث إليك أم الشهيد الوفية، التي اختزلتي بتضحياتك عظيم مكارم الأخلاق والوطنية الصادقة، فأنتِ خير معراج لنا ولكل الأمهات، يكفيكي من الفخر أنك قدمتي لنا القدوة والنموذج الذي افتدانا بحياته، ويزيدك من تيجان العزة والشرف والقوة، إن ابنك استشهد من أجل وطنه، الذي لن ينساه يومًا وستظل ذكراه العطرة خالدة في قلوبنا مدى الدهر".

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