محمد بن راشد: تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء
محمد بن راشد
30 نوفمبر 2022 12:29
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في يوم الشهيد تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها.. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء.
وقال سموه عبر تويتر: "تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عند ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الامارات باقون خالدون".
تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عن ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الامارات باقون خالدون..