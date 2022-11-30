محمد بن راشد: تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء

تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عن ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الامارات باقون خالدون..