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الإمارات

رئيس الدولة: في يوم الشهيد نستذكر بفخر كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم

محمد بن زايد
30 نوفمبر 2022 11:49

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الشهيد، هو يوم نستذكر فيه بفخر وعرفان ووفاء كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم، بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها.

وقال سموه عبر تويتر: "في يوم الشهيد.. نستذكر بفخر وعرفان ووفاء.. كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم.. بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها.. جسدت تضحياتهم المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ.. رحم الله الشهداء وبارك في أهلهم وذويهم وحفظ بلدنا وأدام عزها ومنعتها".

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