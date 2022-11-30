قرقاش: في يوم الشهيد نستذكر رجالاً حفروا أسماءهم في سجل الخالدين
أنور قرقاش
30 نوفمبر 2022 10:42
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، نستذكر في يوم الشهيد رجالاً حفروا اسماءهم في سجل الخالدين وسطروا قصة تضحية وبطولة عنوانها الانتماء للوطن ومتنها الذود بالروح لتبقى راية الإمارات خفاقة.
وقال معاليه في تغريدة عبر تويتر: "في يوم الشهيد نستذكر رجالاً حفروا اسماءهم في سجل الخالدين وسطروا قصة تضحية وبطولة عنوانها الانتماء للوطن ومتنها الذود بالروح لتبقى راية الإمارات خفاقة. في يومهم نستحضر تاريخاً مشرقاً ونجدد عهد الوفاء لسيرتهم العطرة وعطائهم الزكي. كل الشكر لأسر الشهداء وجازاهم الله خير الجزاء".