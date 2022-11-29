إطلاق الحوار الاستراتيجي الشرطي بين الإمارات وتركيا

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، وزير الداخلية التركي معالي سليمان صويلو والوفد المرافق.

وتمت، خلال اللقاء، مناقشة آفاق تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات قيادتي البلدين في تحقيق مصالحهما المشتركة، ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وحرصاً من الطرفين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، أطلق سموه والوزير الضيف على هامش الاجتماع الحوار الاستراتيجي الشرطي بين وزارتي داخلية البلدين.

وبجانب تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين، يهدف الحوار الاستراتيجي الشرطي إلى دعم الازدهار الذي يشهده البلدان، والتسهيل على مواطني الدولتين في القيام بمصالحهم وأعمالهم وتوفير البيئة الآمنة اللازمة لتحقيق ذلك.

ويأتي إطلاق الحوار الاستراتيجي دليلاً على الجهود المبذولة من البلدين الصديقين في توطيد الشراكة الاستراتيجية، ويعزز تبادل الخبرات والممارسات والمعارف في المجالات الشرطية وسبل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد استقبل الوزير الضيف في مطار البطين بأبوظبي لدى وصوله أرض الإمارات في زيارته الرسمية.

وحضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، وعدد من الضباط.

فيما حضر من الجانب التركي توغاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، وإسماعيل كتاكلي نائب وزير الداخلية، وريسول هول أوغلو نائب مدير عام الشرطة الوطنية التركية، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية والشرطة الوطنية التركية.