"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السنغال
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
30 نوفمبر 2022 01:31
تسلّم سعادة عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد سعادة بابكر متار ندياي، سفير جمهورية السنغال لدى الدولة.
تمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.
من جانبه، أعرب سفير السنغال الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".