محمد بن سعود يحضر احتفالات «جمارك رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة جانباً من احتفال دائرة جمارك رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني والقسم الذي تلته فرقة موسيقى الشرطة، ثم كلمة للدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، التي رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد ال/ 51/ للدولة، مؤكدا أن دولة الإمارات تمضي قدما تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في مسيرتها التنموية الملهمة وتطلعاتها لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.

ورحب بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة لهذه الاحتفالية ما يعبر بجلاء عن قيم التلاحم والوحدة الراسخة في مجتمع دولة الإمارات. والتقى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بالطلبة المشاركين في الحفل، مؤكداً على الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لأجيال المستقبل الذين يشكلون طاقات الوطن الخلاقة وركائزها للريادة والتميز في المجالات كافة. تضمنت فعاليات الاحتفال فقرات فنية وأهازيج شعبية قدمتها فرقة الشحوح الحربية إلى جانب «عرض النهامين» وتنظيم مسابقات وعروض مختلفة.