سعود بن صقر يشارك طلبة «أكاديمية رأس الخيمة» الاحتفالات بعيد الاتحاد

رأس الخيمة (وام)

شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس طلبة «أكاديمية رأس الخيمة» احتفالاتهم بعيد الاتحاد الـ 51، وذلك على مسرح المدرسة الابتدائية الدولية في خزام.

وتأتي الاحتفالات السنوية في الأكاديمية، بعيد الاتحاد احتفاءً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها في مختلف القطاعات التنموية، وسعياً نحو ترسيخ قيم الولاء والانتماء والثوابت الوطنية في نفوس طلبة الأكاديمية للمضي قدماً نحو مواصلة مسيرة النماء والبناء في ظل القيادة الرشيدة، من خلال تزويد الأجيال القادمة بالعلوم والمعارف والمهارات لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والإسهام الفاعل في ريادة الدولة وازدهارها.

وقدم طلبة الأكاديمية مجموعة من العروض والفعاليات التراثية المستوحاة من روح الاتحاد والإرث الثقافي والحضاري والإنساني للدولة، الذي شكل ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد التي انطلقت بفضل حكمة ورؤية الآباء المؤسسين قبل 51 عاماً.

حضر الاحتفال عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.