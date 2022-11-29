«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية العامة، واطلع على جملة من التقارير حول أداء الدوائر والهيئات الحكومية، إضافة إلى مستجدات العمل في القطاعات التنموية.

وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، اعتمد المجلس تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% من قيمتها، مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات باستثناء المخالفات المرورية المشددة، وذلك لمدة (51) يوم عمل بدءاً من 1 ديسمبر 2022م وحتى 20 يناير 2023م.

كما اعتمد المجلس مشروع تطوير مداخل ومخارج للطريق الخدمي لشارع المدام - البداير بتكلفة 7 ملايين درهم، والمتضمن تنفيذ المزيد من المداخل والمخارج، وتوفير مسارات للتباطؤ والتسارع، وتطوير المواقف الجانبية بما يخدم المحال التجارية كافة، ويدعم الحركة السياحية والتجارية فيها.