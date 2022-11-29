مكتوم بن محمد: شهداؤنا نموذج في الولاء

دبي (وام)

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: نستذكر في «يوم الشهيد» خيرة أبناء الوطن، الذين استشهدوا وضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن حريته وكرامته وأمنه واستقلاله وسيادته. وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد من مآثر شهدائنا أن عطاءهم لوطنهم وشعبهم مستمر ما استمرت الحياة، فهم القدوة الصالحة عبر عقود الزمان، والنموذج الذي يحتذى به في الولاء والانتماء والالتزام الوطني، وهم الذين أكدوا من جديد جدارة الإماراتي وأصالة معدنه وصلابته واستعداده، لأن يعطي وطنه بلا حدود، وصدق إخلاصه في سبيل عز الوطن ورفعته.

وفيما يلي نص كلمة سموه بمناسبة «يوم الشهيد»:

«بسم الله الرحمن الرحيم..

نستذكر في هذا اليوم خيرة أبناء الوطن، الذين استشهدوا وضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن حريته وكرامته وأمنه واستقلاله وسيادته.

اليوم، ترنو قلوبنا إلى واحة الكرامة وتجتمع عند صرح الشهيد لتطالع أسماء أبناء الإمارات البررة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأوفوا بالقسم، فكتبوا صفحات مشرقة تخلد ذكراهم وتحفظها في تاريخنا وضمير شعبنا وأجيالنا المتعاقبة.

ومآثر الشهداء ممتدة إلى أسرهم الكريمة،

وستظل دماء شهدائنا وإخلاصهم وعطاؤهم حاضرة في كل تفاصيل حياتنا وميادين أعمالنا. وستظل أسرهم مشمولة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً وأمد في أعمارهم.