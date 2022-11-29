الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ولي عهد الشارقة: الشهداء قدموا للوطن أغلى ما يملكون

ولي عهد الشارقة: الشهداء قدموا للوطن أغلى ما يملكون
30 نوفمبر 2022 02:29

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إن بلادنا تحتفي في الثلاثين من نوفمبر من كل عام بيوم مهم، خصص للشهداء الذين لم يتوانوا عن تقديم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن والدفاع عن العرض والأرض. وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، أنه لا بد لنا وبلادنا تنعمُ بمقومات الحياة كافة، والتقدم والازدهار، أن نذكر بشيء من الوفاء الذين خطت أسماؤهم وسيرهم بأحرف من نور في سجل الفداء للوطن، وقدموا أرواحهم في سبيل رفعته والذود عن حياضه.
وفيما يلي نص الكلمة: 
«تحتفي بلادنا في الثلاثين من نوفمبر من كل عام بيوم مهم، خصص للشهداء الذين لم يتوانوا عن تقديم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن والدفاع عن العرض والأرض، نترحم عليهم جميعاً في ميادين العمل والعطاء كافة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.
لا بد لنا وبلادنا تنعمُ بمقومات الحياة كافة، والتقدم والازدهار، أن نذكر بشيء من الوفاء الذين خُطت أسماؤهم وسيرهم بأحرف من نور في سجل الفداء للوطن، وقدموا أرواحهم في سبيل رفعته والذود عن حياضه، فكانوا أبطالاً تشهد لهم الميادين بالمواقف الشجاعة والثبات على الحق، وتقديم عمل الخير والمبادرات الإنسانية.
نثمّن الجهود الكبيرة والرسالة العظيمة التي تقدمها قيادتنا الرشيدة إلى أبناء الوطن كافة، وهي تسعى وتهتم وتجود وتُكرّم وتحفظ هذه التضحيات التي قدمها الشهداء بكل بسالة، وذلك عبر تخصيص يوم للشهيد إلى جانب الرعاية الكريمة والاهتمام والدعم لأبناء وبنات وذوي الشهداء».

الشارقة
الإمارات
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
يوم الشهيد
آخر الأخبار
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©