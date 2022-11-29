ولي عهد الشارقة: الشهداء قدموا للوطن أغلى ما يملكون

الشارقة (وام)

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إن بلادنا تحتفي في الثلاثين من نوفمبر من كل عام بيوم مهم، خصص للشهداء الذين لم يتوانوا عن تقديم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن والدفاع عن العرض والأرض. وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، أنه لا بد لنا وبلادنا تنعمُ بمقومات الحياة كافة، والتقدم والازدهار، أن نذكر بشيء من الوفاء الذين خطت أسماؤهم وسيرهم بأحرف من نور في سجل الفداء للوطن، وقدموا أرواحهم في سبيل رفعته والذود عن حياضه.

وفيما يلي نص الكلمة:

«تحتفي بلادنا في الثلاثين من نوفمبر من كل عام بيوم مهم، خصص للشهداء الذين لم يتوانوا عن تقديم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن والدفاع عن العرض والأرض، نترحم عليهم جميعاً في ميادين العمل والعطاء كافة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

لا بد لنا وبلادنا تنعمُ بمقومات الحياة كافة، والتقدم والازدهار، أن نذكر بشيء من الوفاء الذين خُطت أسماؤهم وسيرهم بأحرف من نور في سجل الفداء للوطن، وقدموا أرواحهم في سبيل رفعته والذود عن حياضه، فكانوا أبطالاً تشهد لهم الميادين بالمواقف الشجاعة والثبات على الحق، وتقديم عمل الخير والمبادرات الإنسانية.

نثمّن الجهود الكبيرة والرسالة العظيمة التي تقدمها قيادتنا الرشيدة إلى أبناء الوطن كافة، وهي تسعى وتهتم وتجود وتُكرّم وتحفظ هذه التضحيات التي قدمها الشهداء بكل بسالة، وذلك عبر تخصيص يوم للشهيد إلى جانب الرعاية الكريمة والاهتمام والدعم لأبناء وبنات وذوي الشهداء».