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عبدالله بن سالم القاسمي: شهداؤنا قدموا الغالي والنفيس

عبدالله بن سالم القاسمي: شهداؤنا قدموا الغالي والنفيس
30 نوفمبر 2022 02:29

الشارقة (وام) 

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قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: «نترحم في كل ذكرى لهذا اليوم من أيام الوطن على شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل أداء واجباتهم تجاه بلادهم وأهلها دفاعاً عن العرض والأرض، نترحم عليهم ونسأل الله عزّ وجل أن يدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء». وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام: «تدافع أبناء وبنات الإمارات بكل قوة وعزم للمشاركة في مسيرة بناء الوطن، فكان أن انتشروا في كافة ميادين البذل والعطاء وهم متسلحين بالعلم والمهارة والهمة، ليقدموا أروع الأمثلة في خدمة الوطن باجتهاد، واسترخصوا أغلى ما يملكون في سبيل رفعة وعزة البلاد».وأكد أن هذه التربية الوطنية والعمل المخلص من قيم شعب الإمارات ونتيجةً لما خطّهُ القادة الأوائل من المؤسسين، وسار عليه الأبناء والأحفاد لتكون دولتنا هي ميدان الفخر والانتماء للوطن، ومكاناً للاجتهاد والعمل من أجله.
وقال سموه: «مع كل ذكرى تمر علينا نحتفي فيها بالشهداء الأبرار، نثمّن عالياً نهج قيادتنا الحكيمة في مبادلة الوفاء بالوفاء، والعمل الدؤوب في الرعاية الكاملة والاهتمام اللامحدود لأبناء وأهل الشهداء، وهو نهج كريم أصيل ترسخه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، يعمق حب الوطن والانتماء له».

عبدالله بن سالم القاسمي
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