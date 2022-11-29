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سلطان بن أحمد القاسمي: أبناء الوطن قدموا أرواحهم بكل بسالة

سلطان بن أحمد القاسمي: أبناء الوطن قدموا أرواحهم بكل بسالة
30 نوفمبر 2022 02:29

الشارقة (وام)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستدعي فيها كل معاني البذل والعطاء للوطن، ونحن نكرّمُ ونستذكرُ أبناء الوطن من الشهداء ممن قدموا أرواحهم بكل جسارةٍ وبسالة، للذود عن حمى الأرض والعرض.
وقال سموه  في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد:  «كل عام والبلادُ تحتفي بشهداء الواجب ممن قدموا الغالي والنفيس، يتجدد العهد بأن أبناءهم وبناتهم وأهلهم جميعاً يبقون مصدر فخر وشرف، نفخر بتضحيات أبنائهم ونعتز بهم». وفيما يلي نص الكلمة: «تحتفي بلادنا في كل عام في مثل هذا اليوم بيوم الشهيد، وهي مناسبة وطنية نستدعي فيها كل معاني البذل والعطاء للوطن، ونحن نكرّمُ ونستذكرُ أبناء الوطن من الشهداء ممن قدموا أرواحهم بكل جسارةٍ وبسالة، للذود عن حمى الأرض والعرض.
هذا يومٌ عظيم يُجسّد التربية الصالحة، وما تربى عليه أبناؤنا من حب البلاد وأهلها، ونحن نعيش ونحيّي هذا اليوم من أيام بلادنا، تعود بنا الذاكرة الوطنية، إلى كل التضحيات العظيمة والجهود الكبيرة واللامحدودة التي قدمها أبناء الدولة على مرّ التاريخ. 

 

سلطان بن أحمد القاسمي
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