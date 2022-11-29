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ولي عهد عجمان: تضحيات شهداء الإمارات خالدة ومضيئة

ولي عهد عجمان: تضحيات شهداء الإمارات خالدة ومضيئة
30 نوفمبر 2022 02:29

عجمان (وام) 

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قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان: إن يوم الشهيد مناسبة نذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز والعرفان شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدين والوطن والحق والشرعية.وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، أن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن والعزة والكرامة ما هي إلا موروث خالد عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ونهج القادة المؤسسين توارثناها جيلاً بعد جيل في ظل قيادتنا الرشيدة.
وفيما يلي نص الكلمة: «يوم الشهيد مناسبة نذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز والعرفان شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدين والوطن والحق والشرعية وجسدوا الوطنية في أبهى صورها وضربوا المثل في التضحية. وهو مناسبة أيضاً للتعبير عن تقدير الإمارات قيادة وشعباً لتلك التضحيات وعرفاناً بما جادوا به فداءً لوطنهم وأهلهم، فاستحقوا كل الإجلال والإكبار.
إن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن والعزة والكرامة ما هي إلا موروث خالد عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ونهج القادة المؤسسين توارثناها جيلاً بعد جيل في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بالاحتفاء سنوياً بذكرى الشهداء وتكريمهم في يوم المجد والبطولة والفداء والانتماء للوطن.
إن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى خالدة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن وعلامة خالدة ومضيئة في تاريخ دولتنا، ومحفورة في نفوس وقلوب شعب دولة الإمارات، تستلهم الأجيال القادمة منها مفاهيم التضحية في سبيل الوطن والتفاني من أجل أمنه واستقراره ورخائه.
في هذه المناسبة الخالدة نقدم التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين كانوا صمام أمان لكل عدوان يتربص بهذه الأرض الطيبة ونسأل الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم على صبرهم وثباتهم وفخرهم واعتزازهم بشهدائهم، وأن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة وشعبنا وجنودنا في ساحات الحق والواجب والشرف».

عجمان
الإمارات
يوم الشهيد
عمار بن حميد النعيمي
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