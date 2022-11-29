ولي عهد أم القيوين: يوم الشهيد فخر واعتزاز

أم القيوين (وام)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن يوم الشهيد هو يوم فخر واعتزاز ومناسبة خالدة في تاريخ وطننا العزيز، احتفاءً بأبطالنا البواسل وتكريماً لدمائهم الزكية في سبيل إعلاء راية الحق.

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: «نستذكر دائماً شهداءنا الأبرار ونترحم على أرواحهم الطاهرة، ونتوجه بالتحية والإجلال الى إخوانهم من أبناء القوات المسلحة البواسل، الذين يصلون الليل بالنهار لصد ورد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار دولتنا الغالية، هم حصن الإمارات المنيع وجنودها الأوفياء».

وأكد: «أن شهداء الإمارات الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في ميادين الشرف أثبتوا للجميع، أن الولاء والانتماء للوطن قيم راسخة في وجدان أبطال سارعوا للجود بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن، وحفاظاً على سيادته وهيبته، وتأكيداً لمكانته الرفيعة بين الأمم والشعوب، لتظل ذكراهم العطرة حافزاً على مزيد من العطاء لجميع أبناء الوطن على أن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب في كافة الأوقات، وضمن مختلف المواقع ومع تنوع المهام والمسؤوليات».

وقال سموه: «ماضون خلف قيادتنا الرشيدة لبذل الجهد والعمل والاجتهاد في شتى المجالات واضعين أمامنا تضحيات شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرارنا ونهضتنا وازدهارنا.. وأتوجه بتحية خاصة لأمهات وأسر وذوي الشهداء الذين سطروا أروع البطولات وكتبوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات الشرف».