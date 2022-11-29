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ولي عهد رأس الخيمة: يوم الشهيد مناسبة وطنية تاريخية خالدة

ولي عهد رأس الخيمة: يوم الشهيد مناسبة وطنية تاريخية خالدة
30 نوفمبر 2022 02:29

رأس الخيمة (وام)

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 قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تاريخية خالدة نحتفي فيها بكوكبة من شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة.
وأضاف سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لن تنسى أبناءها البررة الذين قدموا أسمى صور التضحية والفداء للوطن.
وفيما يلي نص الكلمة: «يشكل يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية تاريخية خالدة نحتفي بكوكبة من شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة تزهر بالإنجازات الوطنية الرائدة وتعبر بجلاء عن وطن العزة والمنعة».
تجسد بطولات وتضحيات شهداء الوطن البواسل أسمى صور الوفاء والإخلاص والانتماء للوطن، فشهداؤنا قناديل النور التي أضاءت للأجيال القادمة دروب الريادة والتميز في المجالات كافة.
إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لن تنسى أبناءها البررة الذين قدموا أسمى صور التضحية والفداء للوطن وجسدوا قوة وعزة دولة الإمارات التي ستبقى على الدوام رمزاً للإرادة والعزيمة وعنواناً للنجاح والإنجاز ونصيرة لقيم الخير والتسامح والتعايش في العالم أجمع.
حفظ الله بلادنا وتغمد برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا وأسكنهم الفردوس الأعلى من جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجزى أهلهم وذويهم خيراً وأدام على دولتنا نعمة الأمن والأمان».

رأس الخيمة
الإمارات
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
يوم الشهيد
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