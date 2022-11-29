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طحنون بن محمد: نفخر ببطولات أبنائنا الشهداء

طحنون بن محمد: نفخر ببطولات أبنائنا الشهداء
30 نوفمبر 2022 02:29

العين (وام)

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أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن الاحتفال بيوم الشهيد في 30 من نوفمبر من كل عام هو مناسبة لنتباهى فيها ببطولات أبنائنا الذين قدموا أرواحهم من أجل أمن الوطن ومكتسباته، وعرفاناً بعظيم تضحياتهم بأرواحهم الطاهرة لإعلاء راية الوطن، ونصرة الحق على الباطل. وقال سموه - في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» - إن هذه المناسبة تجدد فينا قيم العطاء والتضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيل حماية الوطن والذود عن مسيرة خالدة بذل الآباء المؤسسون لهذه الدولة المباركة خلالها جهوداً وتضحيات عظيمة حتى غدت في مصاف الدول المتقدمة في العالم. وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة هي فرصة عظيمة لغرس الولاء والانتماء في الأجيال الناشئة لهذا الوطن الغالي ولقيادته الرشيدة الممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وأوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة هو تعبير عن تقدير وإجلال صادق من أبناء الإمارات لشهدائهم الأبطال، ورد للجميل للذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، فسيرتهم ستظل خالدة ونبراساً لكل أبناء الوطن على مدى العقود والسنوات القادمة. ودعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد برحمته أرواح شهدائنا، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يجزي آباءهم وأمهاتهم وذويهم خير الجزاء، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة.

طحنون بن محمد
الإمارات
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