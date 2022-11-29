حامد بن زايد: الإمارات تخلد أسماء شهدائها في سجلات تاريخها

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات تخلد أسماء شهدائها في سجلات تاريخها حتى يبقوا مصدر إلهام مستمر في حب الوطن والدفاع عنه ومبعث فخر لكل إماراتي. وأضاف سموه أن التضحية بالنفس تمثل أعلى مراتب التضحية، وقد ضرب شهداؤنا المثل والقدوة للأجيال، جيلاً بعد جيل في التضحية لأجل الوطن. وقال سموه في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يوافق 30 من شهر نوفمبر من كل عام إن دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الوفاء، لذلك ستبقى رعاية ذوي الشهداء أولوية أساسية وفاءً لما قدمه أبناؤهم للوطن من تضحيات ستظل أوسمة شرف وعز على صدروهم. وفيما يلي نص الكلمة:

«في يوم الشهيد نتذكر بكل اعتزاز وإكبار شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة دولة الإمارات وكرامتها وسيادتها ومبادئها منذ أول شهيد في تاريخ الوطن في الثلاثين من نوفمبر عام 1971، ومروراً بكل الشهداء الذين جادوا بأغلى ما يملكون من مدنيين وعسكريين، ولبوا النداء الوطني من دون وجل أو تردد. إن التضحية بالنفس هي أعلى مراتب التضحية، وقد ضرب شهداؤنا المثل والقدوة للأجيال، جيلاً بعد جيل في التضحية لأجل الوطن، ولذلك فإن دولة الإمارات تخلد أسماءهم في سجلات تاريخها حتى يبقوا مصدر إلهام مستمر في حب الوطن والدفاع عنه، ومصدر فخر لكل إماراتي. إن دماء الشهداء الطاهرة التي سالت في ميادين الحق والشرف والواجب هي تجسيد لقيم دولة الإمارات وأخلاق شعبها وأصالته عبر التاريخ، وستظل دافعاً لنا جميعاً، كل في موقعه، للبذل والتفاني والعطاء من أجل النهوض بالإمارات وجعل رايتها عزيزة قوية شامخة على الدوام. إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت وستظل بلد الوفاء، ولذلك ستبقى رعاية ذوي الشهداء أولوية أساسية وفاء لما قدمه أبناؤهم للوطن من تضحيات ستظل أوسمة شرف وعز على صدروهم. رحم الله الشهداء في عليين، وحفظ بلدنا من كل شر وأدام عزها ومجدها ومنعتها».