خالد بن زايد: شهداؤنا سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمناسبة يوم الشهيد: في هذا اليوم الذي تُعلي فيه دولتنا العظيمة من قيم الفداء والبطولة.. نرفع تحية تكريم وإجلال لشهدائنا سواء من العسكريين أو المدنيين، الذين قدموا أغلى ما يمتلكون، وسطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ.. ونترحّم على أرواحهم الطاهرة النقية، ونوجه، تحية تكريم وإجلال لشهداء دولتنا الغالية الإمارات التي بدماء أبنائها تزداد منعة وقوة في وجه الظلم والطغيان، ونترحّم على أرواحهم الطاهرة النقية.. حيث سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ.