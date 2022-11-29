الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

خالد بن زايد: شهداؤنا سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ

خالد بن زايد: شهداؤنا سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ
30 نوفمبر 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمناسبة يوم الشهيد: في هذا اليوم الذي تُعلي فيه دولتنا العظيمة من قيم الفداء والبطولة.. نرفع تحية تكريم وإجلال لشهدائنا سواء من العسكريين أو المدنيين، الذين قدموا أغلى ما يمتلكون، وسطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ.. ونترحّم على أرواحهم الطاهرة النقية، ونوجه، تحية تكريم وإجلال لشهداء دولتنا الغالية الإمارات التي بدماء أبنائها تزداد منعة وقوة في وجه الظلم والطغيان، ونترحّم على أرواحهم الطاهرة النقية.. حيث سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة والشموخ.

خالد بن زايد
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©