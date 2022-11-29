عبدالله بن زايد: في يوم الشهيد نؤكد قوة وحدتنا وتلاحمنا قيادة وحكومة وشعباً

أبوظبي (وام)



قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي: «في هذا اليوم العظيم، يوم الشهيد نقف جميعاً تحية تقدير وإجلال لشهداء الوطن الأبرار، أبناء الإمارات البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الغالية في سبيل أن تظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة تعبر بجلاء عن وطن الإرادة والعزيمة، وطن الخير والحق، وطن الأمل والسلام».

وأضاف سموه، في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد: «إن الثلاثين من نوفمبر هو يوم نؤكد خلاله على قوة وحدتنا وتلاحمنا قيادة وحكومة وشعباً من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، وستظل تضحيات شهداء الوطن الأبرار خالدة في ذاكرة التاريخ، نستقي منها الدروس والعبر في حب الوطن والولاء والانتماء والتضحية من أجل رفعته وتقدمه».

وقال سموه: «ندعو شباب الوطن أجيال المستقبل إلى أن يتخذوا من تضحيات شهدائنا المثل الأعلى والقدوة في الإخلاص والانتماء للوطن، والحرص على قيادة مسيرته الملهمة إلى مزيد من الإنجازات الاستثنائية في المجالات كافة».

«رحم الله شهداءنا البواسل وأسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجزى أهلهم وذويهم خيراً، وأدام على دولتنا نعمة الأمن والأمان».