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محمد بن سلطان بن خليفة: دماء الشهداء فداء للوطن والأمة

محمد بن سلطان بن خليفة: دماء الشهداء فداء للوطن والأمة
30 نوفمبر 2022 02:27

أبوظبي (وام)

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 أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن يوم الشهيد هو يوم يستذكر فيه الوطن تضحيات أبنائه الأوفياء الذين بذلوا كل غال من أجل رفعة الوطن.
وقال: «إن هذا اليوم عنوان مهم لتضحية ووفاء شهدائنا الأبرار، ورسالة عرفان نتمنى أن توفي ولو جزءاً يسيراً من التضحية التي قاموا بها من أجل رفعة وعزة الوطن».
 وأضاف: «دماء شهدائنا الأبرار سالت لكي تروي قصص العزة والكرامة لهذا الوطن، شهداؤنا قدموا أنفسهم من أجل إرساء وترسيخ قيم جميلة وعديدة، وسردوا قصة وفائهم للوطن بأروع وأجمل الحروف، وهل هناك أجمل من أن يمضي الشهيد إلى ربه راضياً مرضياً وقد سقط دفاعاً عن راية الحق وإعلاء لراية الدين والوطن».
 وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة أن يوم الشهيد مناسبة عظيمة ترسخ معنى العطاء والوفاء المتبادل ما بين القيادة والشعب. وقال: «إننا في هذا اليوم نقف إجلالاً واحتراماً لكوكبة من أبناء قواتنا المسلحة الذين سطروا تاريخاً جديداً يؤكد أن دماء الشهداء فداء للوطن والأمة، وهم الأوفياء الصادقون، ونؤكد لهم ونعاهدهم بأننا لن ننساهم وسنبقى مقدرين تضحياتهم».

محمد بن سلطان بن خليفة
الإمارات
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