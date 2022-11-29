أمينة الطاير: يوم الشهيد ذكرى غالية على قلوب أبناء الوطن

دبي (وام)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية في دبي، رئيسة مجلس الإدارة: إن الإمارات تحيي في الـ 30 من نوفمبر كل عام ذكرى يوم الشهيد، وهو يوم وطني جليل، تعبر فيه القيادة الرشيدة والشعب والمقيمون على هذه الأرض المعطاءة عن تقديرهم لتضحيات الشهداء وأبطال الوطن البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن ترابنا الغالي.

وأضافت الطاير، في تصريح لها بهذه المناسبة، أن إحياء ذكرى يوم الشهيد بمثابة رد للجميل وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب، باعتباره مناسبة غالية، نستذكر فيها قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المغروسة في نفوس أبناء الإمارات الذين تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

وأكدت أن قيم التضحية والشهادة وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن، موروث إماراتي أصيل، أرسى مبادئه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه ورفيق دربه «راشد الوفاء» الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله.

وقالت الشيخة أمينة: «إننا في يوم الشهيد نجدد الولاء والوفاء والانتماء لتراب وطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الحكام، يقيناً منا بأن يوم الشهيد من أهم المناسبات الوطنية التي تعتز بها دولتنا الغالية، حيث يخلد هذا اليوم الشهداء الذين استشهدوا على تراب الوطن أو خارجه دفاعاً عن اسم الدولة ورفعاً لراية الحق».