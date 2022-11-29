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الإمارات

صقر بن محمد القاسمي: يوم الشهيد خالد في تاريخ الإمارات

صقر بن محمد القاسمي: يوم الشهيد خالد في تاريخ الإمارات
30 نوفمبر 2022 02:27

الشارقة (وام) 

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 قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إن يوم الشهيد الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر هو بمثابة تحية إجلال لأبناء الوطن الأبطال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن، وللأمة والمنطقة كلها، وإن أبطال الإمارات ونسورها جعلوا من الإمارات مثالا يُحتذى به في الأمن والأمان والرخاء لكل من يسكن تحت سمائها من المواطنين والمقيمين على أرضها.
وأضاف بهذه المناسبة: نستذكر مآثر الشهداء ودورهم وتضحياتهم من أجل أن ننعم بالأمن والاستقرار ونستذكر ما غرسه في وجداننا والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم سامية تَحُثُ على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة البلاد ونشر الأمن بين العباد، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة».
وأوضح أن التاريخ لا ينسى تضحيات جنودنا البواسل في الدفاع عن ترابها وحماية ممتلكاتها.

صقر بن محمد القاسمي
الإمارات
يوم الشهيد
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