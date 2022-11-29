الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد السويدي: 30 نوفمبر علامة مضيئة

محمد السويدي: 30 نوفمبر علامة مضيئة
30 نوفمبر 2022 02:27

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

- قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الثلاثين من نوفمبر من كل عام يجسد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ نستذكر فيه تضحيات شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن ونصرةً للحق.
وأضاف في تصريح له في يوم الشهيد: «يعكس يوم الشهيد صور التلاحم بين القيادة والشعب، ويسطر أسمى معاني الولاء والتضحيات، وهو يوم فخر وعزة رسخ فيه أبناؤنا البواسل بطولات عظيمة ودروساً خالدة في الوفاء للوطن والولاء لقيادته.
وأشار إلى أن مآثر الشهداء الجليلة ستظل خالدة في نفوسنا وتضحياتهم محفوظة في سجلات التاريخ بصفحات من نور، لتكون نماذج فخر تقتدي بها الأجيال، ويتعلمون منهم القيم النبيلة في الدفاع عن الوطن وصون عزته والحفاظ على مكتسباته، رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان».

محمد السويدي
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©