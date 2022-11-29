محمد السويدي: 30 نوفمبر علامة مضيئة

أبوظبي (وام)

- قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الثلاثين من نوفمبر من كل عام يجسد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ نستذكر فيه تضحيات شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن ونصرةً للحق.

وأضاف في تصريح له في يوم الشهيد: «يعكس يوم الشهيد صور التلاحم بين القيادة والشعب، ويسطر أسمى معاني الولاء والتضحيات، وهو يوم فخر وعزة رسخ فيه أبناؤنا البواسل بطولات عظيمة ودروساً خالدة في الوفاء للوطن والولاء لقيادته.

وأشار إلى أن مآثر الشهداء الجليلة ستظل خالدة في نفوسنا وتضحياتهم محفوظة في سجلات التاريخ بصفحات من نور، لتكون نماذج فخر تقتدي بها الأجيال، ويتعلمون منهم القيم النبيلة في الدفاع عن الوطن وصون عزته والحفاظ على مكتسباته، رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان».