الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله المزروعي: دماء الشهداء سطرت أجمل التضحيات

عبدالله المزروعي: دماء الشهداء سطرت أجمل التضحيات
30 نوفمبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن دماء الشهداء الزكية سطرت أجمل التضحيات وأصدقها، وشرفت الوطن وزادته عزة ورفعة، وبوّأت أبناءه مكانة عالية بين سائر الدول يفاخرون بها جميعاً، مشيراً إلى أنّ «يوم الشهيد» مناسبة وطنية، تعبر عن أن فخر واعتزاز الدولة بأبنائها سيبقى  في ذاكرتنا إلى أبد الآبدين.
واختتم قائلاً: «في يوم الشهيد نجدّد الوعد الصادق بأننا على العهد باقون، وأننا لن نتقاعس عن تأدية واجباتنا الوطنية في شتى ميادين البذل والعطاء والتطوير والبناء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في سبيل رفعة وطننا المعطاء ومواصلة الارتقاء بمكانته وريادته على طريق الإنسانية والخير والسلام والحلم بغد أفضل».

عبدالله المزروعي
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©