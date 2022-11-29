عبدالله المزروعي: دماء الشهداء سطرت أجمل التضحيات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن دماء الشهداء الزكية سطرت أجمل التضحيات وأصدقها، وشرفت الوطن وزادته عزة ورفعة، وبوّأت أبناءه مكانة عالية بين سائر الدول يفاخرون بها جميعاً، مشيراً إلى أنّ «يوم الشهيد» مناسبة وطنية، تعبر عن أن فخر واعتزاز الدولة بأبنائها سيبقى في ذاكرتنا إلى أبد الآبدين.

واختتم قائلاً: «في يوم الشهيد نجدّد الوعد الصادق بأننا على العهد باقون، وأننا لن نتقاعس عن تأدية واجباتنا الوطنية في شتى ميادين البذل والعطاء والتطوير والبناء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في سبيل رفعة وطننا المعطاء ومواصلة الارتقاء بمكانته وريادته على طريق الإنسانية والخير والسلام والحلم بغد أفضل».