سعيد بن طحنون: نعتز بشهداء الوطن

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان أن شهداء الإمارات أوسمة عزة وفخر على صدورنا في وطن يهتم دائماً بإحياء ذكرى أبطاله البواسل، الذين استشهدوا في ميادين الواجب للدفاع عن الوطن وأمنه وحمايته ورد الجميل للقيم الغالية التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعبيراً عن الترابط الحقيقي بين القيادة والشعب، وتأكيداً على قوة الإرادة والعزيمة لدى أبناء الإمارات في مواجهة التحديات التي لا تزيدهم إلا وحدة وصلابة وتلاحماً في حب الوطن والتضحية في سبيله.

وقال معاليه - في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد - إن هذا اليوم مناسبة وطنية تعبر فيها الإمارات عن فخرها واعتزازها بأبنائها وتقديرها لما بذله الأبطال الذين سموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة، في سبيل عزة الوطن وإعلاء لقيم الوفاء والعطاء الأصيلة في مجتمعنا مما جعل منها نموذجاً فريداً للعطاء والتضحية.. مشيراً إلى أن شهداءنا البررة الأوفياء وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية.

وأكد أن إحياء ذكرى يوم الشهيد واجب وطني تعبر فيه دولة الإمارات حكومة وشعباً عن مدى تقديرها واعتزازها بشهداء الوطن وتضحياتهم العظيمة، وفي هذه المناسبة نقف تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة والجنود البواسل الذين يقدمون في ميدان الشرف والعزة أروع أمثلة الوفاء والبطولة والتضحية لنصرة الحق وحماية الوطن، كما أنها مناسبة للتعبير عن اعتزازنا بأبنائنا وإنجازاتهم وزرع مبادئ الوفاء والإخلاص في نفوس الأجيال القادمة.

ووجه معاليه التحية إلى أسر الشهداء وأمهاتهم اللاتي أنجبن رجالاً أثبتوا أن حب الوطن والتفاني للدفاع عن الأرض وحماية مكتسباته هي قيم أصيلة غرست فيهم منذ صغرهم فأثمرت مواقف بطولية مشرفة وأمثلة رائعة في بذل أنبل ما يمكن أن يقدمه المرء في سبيل الوطن.