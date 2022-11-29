سلطان بن طحنون: تضحيات شهدائنا ستبقى في وجداننا وذاكرتنا

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن أن تضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أغلى ما لديهم في سبيل الدفاع عن الوطن والذود حماه وصون مكتسباته ستبقى خالدة في ذاكرتنا ووجداننا.

وقال معاليه - في كلمته بمناسبة يوم الشهيد: «نستحضر في هذه المناسبة ذكرى أبطال الإمارات الأبرار، ونقف إجلالاً وإكباراً لشجاعتهم وعظيم ما قدموه في ميادين العز والكرامة في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقة وحفظ أمنها وأمانها».

وأكد أن شهداء الوطن أصبحوا نبراساً تهتدي بقيمهم الأصيلة أجيالنا ومصدر إلهام لهم في حب الوطن والدفاع عنه وصدق الانتماء إليه والاستجابة لندائه.

وأضاف: «في يوم الشهيد، ننتهز الفرصة أيضاً لتكريم الأبطال الذين يقدمون خدماتهم الجليلة في الخطوط الأمامية، كما نستذكر بعرفان ووفاء تضحيات الأبطال الذين بذلوا حياتهم في سبيل الحفاظ على حياة أفراد المجتمع».

وقال معاليه: «إن شهداء الإمارات لهم الفضل في صون مسيرة هذا الوطن المباركة ورفعته وعزه، وواجبنا أن نجدد العهد ونواصل العمل للحفاظ على مكتسباته واستدامة مسيرة البناء والتطوير لوطننا الغالي».