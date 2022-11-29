خليفة بن طحنون: شهداء الوطن سطروا ملحمة وطنية خالدة

أبوظبي (وام)

قال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، إن شهداء الوطن الأبرار سطروا ملحمة وطنية خالدة، تحولت إلى رمز للوحدة وعنوان للتضحية ومثال للعطاء والمجد والشرف، مؤكداً أن يوم الشهيد الذي نحتفي به في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، أصبح مناسبة وطنية تعكس قوة وصلابة اتحادنا، وتجسد عزيمة أبناء الوطن والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم الشهيد أن ما قدمه الشهداء من تضحيات يفوق كل جزاء ويتجاوز كل عطاء، فهذه التضحيات كانت بمثابة شريان حياة وقوة لاتحادنا الراسخ الذي أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الأوائل. وأوضح أن هذه الكوكبة من أبناء الوطن قدمت لنا الدروس والعبر الكثيرة، أهمها أن الوطن ومصالحه مقدماً على كل نفيس وفوق كل عزيز، نجود بأرواحنا فداءً له وصوناً لمقدراته ودفاعاً عن حياضه، مشدداً على أن بناء الأوطان وقوتها تحتاج إلى تضحيات جسام لا يستطيع أن يقدمها إلا الرجال المخلصون الصادقون. وشدد على أن تضحيات الشهداء وبطولاتهم ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، ومنارات تستنير بها الأجيال القادمة للمضي قدماً في مواصلة مسيرة بناء الدولة ورفعتها والنهوض بها في ظل قيادتنا الرشيدة، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة محط الاحترام والإعجاب، وواحة الأمن والسلام.

وقال: «ونحن نحيي ذكرى الشهداء لا بد لنا من وقفة إجلال واحترام وتقدير لأسرهم وذويهم من آباء وأمهات وأبناء وزوجات، فهؤلاء أيضاً كان لهم الدور البارز في خلق جيل من الأبطال لا يعرف من هو أغلى من الوطن، ولا يستكثر ثمناً لصونه وعزه ومجده، فهؤلاء لهم منا كل الحب والتقدير والمحبة». وشدد على أن القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أسر الشهداء كل عناية واهتمام، مشيراً إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء يعمل على متابعة احتياجات أسر الشهداء وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها من خلال مواصلة طرح البرامج والمبادرات وتنفيذ الخطط التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء الذين يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والمضي قدماً في حياة كريمة تضمن لهم مشاركة فعالة في تنمية الوطن وتعزيز إنجازاته.