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خليفة بن محمد: يوم الشهيد رمز للحياة

خليفة بن محمد: يوم الشهيد رمز للحياة
30 نوفمبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، إن يوم الشهيد الإماراتي، مناسبة نعتز بها، باعتبارها رمزاً للحياة وليس دلالة على الفناء.
وأضاف: أن الثلاثين من نوفمبر من كل عام، هو يوم الشرف والفخر، ويوم المجد والعنفوان، جسّدها أبطال الإمارات في ميادين الواجب، من أجل الوطن، والقضايا العربية، وخدمة الإنسانية. واستذكر تضحيات كوكبة شهداء الإمارات، وهاماتهم المشرئبّة كالطود العظيم، مرتقين بأرواحهم التي لا تنحني إلّا لثرى الوطن، والتي لا تعرف التخلّي عن مواقعها، إلّا بدافع الإيمان بالله والانتماء للوطن.
وقال معاليه: أفتخر بقوافل شهداء الإمارات، ورسالتهم الخالدة التي يشهد لها القاصي والداني، مؤدّين الواجب المعهود، غير آبهين ولا حافلين إلّا بالوفاء والإخلاص للوطن والإنسانية جمعاء، فلهم منا ولأمهاتهم وأسرهم كامل العِرفان والإجلال والتقدير.

خليفة بن محمد
الإمارات
يوم الشهيد
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