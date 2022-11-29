راشد بن حميد: شهداء الإمارات مصدر إلهام

دبي (الاتحاد)

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة: بمناسبة يوم الشهيد، نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار وتقدير أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، ونعّبر عن تقديرنا لما قدموه من أجل دولة الإمارات وقيادتها وشعبها وتاريخها، فقد كانوا درع الوطن وسّده المنيع، وبهذه المناسبة نجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسنبقى مستعدين دائماً للدفاع عن وطننا وقيم شعبنا، شعب المحبة والسلام والتعايش.

وأضاف: شهداء الإمارات مصدر إلهام لنا وللأجيال الجديدة، فهم رمز الولاء والوفاء والوطنية، لأنهم ضحوا بأغلى ما عندهم فداء للوطن وتاريخه وقيمه الإنسانية العظيمة، وهم أوسمة فخر تزين صدورنا وتطرز تاريخنا بالمجد.

إن ذكرى يوم الشهيد لها رمزية كبيرة في نفوسنا، نُعبّر من خلالها عن اعتزازنا بما قدمه الشهداء، كما أن هذه الذكرى الخالدة تزيد من قدراتنا على مواجهة التحديات للحفاظ على المنجزات التي حققتها دولتنا منذ تأسيسها، وهي فرصة أيضاً لإظهار تلاحمنا ووقوفنا خلف قيادتنا الرشيدة.