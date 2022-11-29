أحمد جمعة الزعابي: شهداء الوطن رمز للبطولة ومساندة الحق

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة: إنه في هذا اليوم المبارك من أيام وطننا الخالدة، نستحضر بكل الفخر والاعتزاز، ذكرى أبطالنا الذين قدموا أعلى نماذج الشجاعة، ببذل أرواحهم ودمائهم، فداءً للوطن. وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد -اعترافاً بهذه التضحيات الخالدة، التي تُعّبر عن أعظم قيم الانتماء والإخلاص والإقدام، خصّصت القيادة الرشيدة الثلاثين من نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد، حتى تتوارث الأجيال المتعاقبة رسالة الشهداء النبيلة، وتتعزّز لديها مبادئ التلاحم الوطني والتضحية والتقدير والتكريم.

وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة قد أولت اهتماماً بالغاً بالشهداء وأسرهم، باعتبارهم مصدر فخر واعتزاز، ورمزاً للبطولة الوطنية ومساندة الحق، إذْ نهلوا هذه القيم والمُثُل العُليَا من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي زرَع في قلوبنا بذور الوطنية، فنَمَت وأينَعت أجيالاً من الأبطال. وأوضح معاليه أن التحية مستحقةٌ في هذا اليوم لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة، وكافة أجهزتنا الأمنية، المرابطين في ميادين الشرف حمايةً للوطن، ودفاعاً عن دولته، ولأبناء وبنات وطننا في كافة ساحات البذل والعطاء. واختتم بالقول: «رحم الله تعالى شهداءنا الأبرار، وجزى الله أهلهم وذويهم خيراً».