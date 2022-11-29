أحمد محمد الحميري: شهداؤنا سطّروا أروع صور البطولة والتضحية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، إنه في يوم الشهيد، هذه المناسبة الوطنية التي تتجسد فيها معاني الشهامة والشجاعة والفداء، نستذكر بالفخر والاعتزاز، تضحيات أبناء دولة الإمارات دفاعاً عن وطنهم وسيادته، ووقوفهم صفاً واحداً خلف قيادتهم الرشيدة. ونجدد في هذا اليوم الولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مُتمسّكين برؤيته الحكيمة، ومُتّبعين توجيهاته السديدة.

وأضاف معاليه - في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «نستحضر في هذه الذكرى القيم السامية التي سطّر شهداؤنا، من أجلها، أروعَ صور البطولة والتضحية، وعلى رأسها الدفاعُ عن رفعة وشموخ دولة الإمارات، وبذل الغالي والنفيس من أجل أنْ تبقى وطناً آمناً ومزدهراً، تُرفرف رايتُه عالياً، سيراً على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله».

وتابع: «نُجدّد، في هذا اليوم، تثمينَ جهود القيادة الرشيدة المتواصلة لدعم ورعاية أسر شهداء الوطن، اعتزازاً ببطولات من جادوا بأرواحهم في ميادين الشرف، وفخراً بما قدموه من تضحيات عظيمة تُشرّف كل مواطني دولة الإمارات، وُتعبّر عن ولائهم الصادق للوطن وإقدامهم على الفداء في سبيل مجده ورفعته». وأكد أنّ يوم الشهيد سيظلّ دائماً مناسبةً وطنية تُؤكد قوة الأسس التي شُيدت عليها الإمارات، وتعكس التماسك بين القيادة والشعب، وتُظهر نجاح نموذجها الوطني والإنساني في الدفاع عن قيّم الحق والعدل، وحفظ كرامة الفرد والمجتمع.