الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سعيد بن طحنون يعزي بوفاة خليفة القمزي وسلطان المنصوري

سعيد بن طحنون يعزي بوفاة خليفة القمزي وسلطان المنصوري
30 نوفمبر 2022 00:44

قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونجله الشيخ نهيان،‎ واجب العزاء إلى أحمد خليفة القمزي وإخوانه في وفاة المغفور له والدهم وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس المسعودي بمدينة العين، بحضور حميد بن دلموج الظاهري وعدد من الوجهاء.

كما قدم معاليه واجب العزاء إلى سيف محمد محمد آل سالمين المنصوري في وفاة المغفور له ابنه سلطان وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في مجلس المرخانية بمدينة العين.

وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرتي وذوي الفقيدين ومواساته لهم في مصابهم، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يعزيان شي جين بينغ في وفاة الرئيس الصيني الأسبق
سعيد بن طحنون: نعتز بشهداء الوطن
المصدر: وام
سعيد بن طحنون
تعزية
آخر الأخبار
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
الشرطة تغلق شارعا مؤديا إلى سفارة أوكرانيا في مدريد
عربي ودولي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©