سعيد بن طحنون يعزي بوفاة خليفة القمزي وسلطان المنصوري
سعيد بن طحنون يعزي بوفاة خليفة القمزي وسلطان المنصوري
30 نوفمبر 2022 00:44
قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونجله الشيخ نهيان، واجب العزاء إلى أحمد خليفة القمزي وإخوانه في وفاة المغفور له والدهم وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس المسعودي بمدينة العين، بحضور حميد بن دلموج الظاهري وعدد من الوجهاء.
كما قدم معاليه واجب العزاء إلى سيف محمد محمد آل سالمين المنصوري في وفاة المغفور له ابنه سلطان وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في مجلس المرخانية بمدينة العين.
وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرتي وذوي الفقيدين ومواساته لهم في مصابهم، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.