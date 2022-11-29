النائب العام للدولة: بطولات وتضحيات شهدائنا صفحات ذهبية في تاريخ الإنسانية

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن التاريخ سجل بحروف من ذهب بطولات شهدائنا البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في ميادين العزة والحق والعدالة، لتبقى دولة الإمارات عنواناً للبطولة، ودرعاً لحماية الاستقرار والسلام. وأضاف - في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» - أن يوم الشهيد يمثل تاريخاً يضاف إلى أمجاد دولة الإمارات ويجسد لحمة أبناء شعبها خلف القيادة الرشيدة ليعبروا عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهداء الوطن الأبرار، رمزاً للعزة والكرامة والكبرياء فهم من بذلوا الروح والدم من أجل الذود عن حمى الوطن وقدموا أعظم النماذج في الولاء والوفاء للوطن والتضحية لأجله. وأعرب النائب العام للدولة عن اعتزازه بشهداء الإمارات الأبرار الذين ضربوا بتضحياتهم مثالا مشرفاً في التضحية والبطولة وهم يؤدّون مهامهم وواجبهم الوطني، لتستلهم الأجيال القادمة من تضحياتهم دروس التفاني من أجل الوطن ورفعته، والإيمان بأداء الواجب وحب الوطن والانتماء إليه والولاء لقيادته الرشيدة، والحرص على نصرة الحق والعدالة. ووجه التحية والتقدير إلى أمهات الشهداء وذويهم الذين قدموا أبناءهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكداً أن ذكرى شهداء الإمارات ستبقى خالدة في سجلات الشرف وفي قلب كل إماراتي مخلص ومحب لوطنه.