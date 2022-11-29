حمد المدفع: شهداء الإمارات صمّام أمان الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن شهداء الإمارات من أبناء القوات المسلحة والعاملين في ميادين العمل الإنساني، يمثّلون صمّام أمان لدولة الإمارات وما تزخر به من إنجازات، فقد سطّروا بتضحِياتهم أجمل دروب الوطنية، وقدّموا قصصاً مُلهِمة ستظلّ خالدةً في وجدان الشعب الإماراتي. وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: «إنه في الـ 30 من نوفمبر، نحتفي سنويّاً بهذه المعاني الخالصة في وطنيّتها، الشامخة في رمزيّتها، والصادقة في قوة العزم ورِفعةِ الهمّة، والتي رسم ملامحها أبناؤنا الشهداء، عنوان القوة والإرادة، الذين حملوا مشاعل السلام للعالم».

وأضاف معاليه: «في هذا اليوم، أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة التي رسَّخت الأصالة والاعتراف بالجميل، عبر تخصيص يوم للشهيد، ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم، في صورة تُجسد التلاحم بين القيادة والشعب».