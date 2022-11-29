سعيد الرقباني: نعتز ونفخر بشهدائنا

الفجيرة (وام)

قال معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة: «تمر علينا ذكرى يوم الشهيد التي تصادف الثلاثين من نوفمبر، يوماً للتقدير والوفاء، تعلي فيه دولتنا، قيادة وشعباً، قيم الفداء والتضحية، يوم نعبر فيه، عن عظيم شكرنا ووافر امتناننا لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية في ساحات الشرف فداء للوطن، وصوناً لسيادته، ولتظل راية الإمارات رمزاً للقوة والعزة والمنعة».

وأضاف في كلمة له: «نحن في يوم الشهيد نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما قدمه أبناء الوطن من تضحيات يستلهم منها أبناء الوطن والأجيال القادمة العظات والدروس في أن الوطن يبنى بسواعد أبنائه وتضحياتهم، لتبقى راية الإمارات خفاقة.. حفظ الله بلادنا تحت ظل قيادتنا الرشيدة، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا».