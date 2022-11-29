زكي نسيبة: يوم الشهيد يجسد أسمى معاني العزة والكرامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن يوم الشهيد، يجسد أسمى معاني العزة والكرامة ومبادئ الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة. وقال معاليه بالمناسبة: «إن يوم الشهيد هو الذكرى الوطنية المجيدة التي نستذكر فيها تضحيات وبطولات ومآثر أبناء الإمارات الذين جادوا بأغلى ما يملكون لحماية الوطن وصون أمنه ومكتسباته، ورووا الأرض بدمائهم الطاهرة الزكية، بعد أن لبّوا نداء الواجب لحماية الوطن والجار وإعادة الحق إلى أهله». وأضاف قائلاً: «في هذه المناسبة العظيمة أتشرّف بأن أرفع أسمى آيات التقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فدولة الإمارات وبفضل قيادته الرشيدة قدّمت وتُقدّم لنا الكثير لنحيا ونعمل في أجواء تسودها السعادة والأمن والأمان». كما وجّه معاليه تحية إجلال إلى أمهات الشهداء اللاتي حرصن على ضرب أروع الأمثال في حبّ الوطن وبذل الغالي والنفيس من الأبناء للحفاظ على عزّته وكرامته. واختتم تصريحه بالقول: «نعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نكون دائماً بذرة الخير التي تُثمر أجيالاً تدعم مُكتسبات الوطن الغالي، وتُحافظ على نجاحاته وإنجازاته في شتى المجالات العلمية والثقافية والحضارية».