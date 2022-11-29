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الإمارات

أحمد الظاهري: تضحيات شهداء الوطن خالدة في صفحات التاريخ

أحمد الظاهري: تضحيات شهداء الوطن خالدة في صفحات التاريخ
30 نوفمبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، عضو المجلس الاستشاري في إمارة أبوظبي، إن يوم الشهيد مناسبة نذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز والعرفان شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدين والوطن والحق والشرعية، وجسدوا الوطنية في أبهى صورها، وضربوا المثل في التضحية. وهو مناسبة أيضاً للتعبير عن تقدير الإمارات، قيادة وشعباً، لتلك التضحيات، وعرفاناً بما جادوا به فداءً لوطنهم وأهلهم، فاستحقوا كل الإجلال والإكبار.
وأكد الظاهري أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى خالدة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن، وعلامة خالدة ومضيئة في تاريخ دولتنا، ومحفورة في نفوس وقلوب شعب دولة الإمارات، تستلهم الأجيال القادمة منها مفاهيم التضحية في سبيل الوطن، والتفاني من أجل أمنه واستقراره ورخائه.
وأضاف: «مع كل ذكرى تمر علينا نحتفي فيها بالشهداء الأبرار، نثمّن عالياً نهج قيادتنا الحكيمة في مبادلة الوفاء بالوفاء، والعمل الدؤوب في الرعاية الكاملة والاهتمام اللامحدود لأبناء وأهل الشهداء، وهو نهج كريم أصيل ترسخه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، يعمق حب الوطن والانتماء له».

أحمد الظاهري
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