فيصل بن سلطان القاسمي: تضحيات شهدائنا نموذج مشرف

الشارقة (وام)

قال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي: إن ذكرى يوم الشهيد تخليد ووفاء وعرفان لما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات كبيرة للحفاظ على أمن وآمان دولتنا الغالية وإبقاء راية بلدنا محمية مصانة في وجه المعتدين والطامعين، فشهداؤنا مصدر فخر وإلهام لنا وللأجيال القادمة. وأضاف الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي في تصريح له بهذه المناسبة، أن تضحيات شهدائنا تعد نموذجاً مشرفاً في الولاء والانتماء وحب الوطن ومصدر إلهام للعمل من أجل استقرار الوطن والحفاظ عليه حراً مصاناً.. وأننا اليوم سنبقى على عهدنا في حبنا وولائنا وثقتنا الكبيرة بقيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، للعمل يداً بيد للحفاظ على أمننا واستقرارنا والسير دائماً لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.