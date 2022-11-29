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الإمارات

محمد البواردي: تضحيات شهداء الإمارات ستبقى صفحات تنير الدروب

محمد البواردي: تضحيات شهداء الإمارات ستبقى صفحات تنير الدروب
30 نوفمبر 2022 02:27

أبوظبي (وام)

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 وجه معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع كلمة بمناسبة «يوم الشهيد» عبر مجلة «درع الوطن»، فيما يلي نصها:  (نخلد ذكرى الرموز الشامخة في قلب ووجدان شعب الإمارات الذين رحلوا بأجسادهم، ولكن تبقى ذكراهم وسيرهم الطيبة وبطولاتهم، التي كُتبت بسطور من نور في صفحات تاريخ أمتهم وشعبهم، وفي القلب من هؤلاء الخالدون العظماء في تاريخ أمتنا، شهداء الإمارات الأبرار، الذين سطّروا بتضحياتهم وعطائهم النادر، صفحات مضيئة ستبقى أبد الدهر تنير لنا الدروب وتمنحنا القوة وتقوي عزيمتنا وتشحذ إرادتنا كي نبقى دائماً على قدر هذا العطاء وتلك التضحيات. ستبقى دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، التي علمتنا العطاء وغرست فينا قيم الولاء، وشعبها الذي نستلهم منه جميعاً الانتماء للأرض وحب الوطن وعشق كل ذرة من ترابه، ستبقى وفية لشهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن القيم والمبادئ التي تسري مسرى الدماء في جسد جميع أبناء الإمارات، حتى باتت هذه القيم وتلك المبادئ هي والحياة سواء بالنسبة لنا. إن يوم الشهيد هو أحد أغلى مناسباتنا الوطنية، ففي الثلاثين من نوفمبر من كل عام نستذكر تضحيات الشهداء الأبرار، ونستعيد بكل فخر واعتزاز بطولاتهم ومآثرهم وأمجادهم وقصصهم التي ستظل تروى للأجيال، واحداً تلو الآخر، لأن ما قدمه الشهداء للوطن يستحق أن يبقى خالداً في ذاكرة شعبنا الغالي، ولأن كل ما تحققه دولتنا الفتية من تطور وازدهار وتقدم ونماء إنما للشهداء فضل كبير فيه، فبدمائهم وتضحياتهم ننعم جميعاً بالأمن والاستقرار، وببطولاتهم ظلت راية الإمارات عالية خفاقة في ميادين الحق والواجب، وفي مختلف ساحات الفخر والوطنية.  

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