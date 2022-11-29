محمد القرقاوي: تضحيات شهداء الإمارات تجسد أسمى قيم الانتماء للوطن

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل مصدر الإلهام والقصة المعبرة عن أسمى قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة، والنموذج المشرف للعطاء في حماية المكتسبات الوطنية والعمل لصناعة مستقبل أفضل.

وقال محمد القرقاوي في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن العطاء للوطن يمثل أسمى قيم العطاء، وإن دولة الإمارات تأسست على هذه القيمة العظيمة، وواصلت قيادتها الرشيدة العمل الدؤوب لخدمة الوطن والمجتمع والارتقاء بحاضره ومستقبله، وإن شهداء الدولة تشربوا هذه الثقافة الوطنية والقيمة السامية، وعملوا بها مقدمين أغلى التضحيات في سبيل تعزيز ازدهار الإمارات، وترسيخ ريادتها العالمية عاصمة للأمان والاستقرار، ونموذجاً للتعايش.

وتوجه معالي محمد القرقاوي بهذه المناسبة التي تحمل كل دلالات الوحدة وتؤكد التلاحم، وتجسد المبادئ الوطنية التي غرسها الآباء المؤسسون، بالتقدير والعرفان لأرواح الشهداء، والتحية لذويهم الذين رسخوا في نفوسهم أرقى قيم الانتماء للوطن.