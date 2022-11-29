عبد الرحمن العور: تضحيات شهداء الإمارات خالدة في وجداننا

أبوظبي (وام)

وجّه معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم الزكية في سبيل استقرار أمن الوطن وإحقاق الحق وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات.

وقال العور في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: «إن تضحيات شهداء الإمارات ستبقى ماثلة أمام أعيننا خالدة في أذهاننا ووجداننا، نستلهم منها معاني الوفاء لهذا الوطن المعطاء الذي يستحق منا جميعاً التفاني وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته ومواصلة مسيرة نهضته وبناء مستقبله الزاهر والحفاظ على رايته خفاقة شامخة بين الأمم في ظل قيادتنا الرشيدة». وأضاف: «في هذه المناسبة الوطنية نتوجه بالتحية لذوي الشهداء، ونجدد اعتزازنا ببواسل قواتنا المسلحة الذين عاهدوا الله على فداء الوطن بأرواحهم وتلبية ندائه، وتقديم أعظم البطولات في ميادين العزة والشرف للحفاظ على نعم الأمن والأمان والاستقرار».